Один погиб и 14 пострадали: в ГИБДД Башкирии рассказали подробности смертельного ДТП

Накануне, 3 мая, в Башкирии зарегистрировано девять аварий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы. Глава республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов рассказал подробности смертельного ДТП.

Поздно ночью вблизи села Кандры на дороге М-5 «Урал» 29-летний житель Ульяновской области за рулем «Chery Tiggo» на спуске с левым поворотом совершил опрокидывание авто на проезжей части. Водитель скончался на месте аварии. Его 30-летняя супруга и их 3-летний сын были доставлены в больницы. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство. По данным Динара Гильмутдинова, всего 3 мая в Башкирии было выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержан 61 нетрезвый водитель. Напомним, 2 мая в Альшеевском районе Башкирии поздно ночью житель Московской области вместе со своей семьей двигался за рулем KIA Optima, когда на дорогу выскочила лошадь. В итоге автомобиль столкнулся с животным. 2-летний сын скончался на месте происшествия, отец и 5-летняя дочь были госпитализированы. Животное также погибло на месте.

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