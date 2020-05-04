В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии с молодым парнем

По данным региональном госавтоинспекции, в Башкирии произошла авария, которая унесла жизнь 25-летнего парня. В ГИБДД по Башкирии сообщили, что ДТП произошло на восьмом километре автодороги Стерлитамак-Стерлибашево между автомобилем "Мазда 6" и ВАЗ-2108 с 21-летней девушкой из Зиргана за рулем.

За рулем иномарки находился 33-летний житель Стерлитамака, который, как выяснилось, был пьян и лишен за вождение в нетрезвом виде прав. После столкновения на месте происшествия скончался 25-летний парень, который находился сзади на пассажирском сидении отечественного авто. Девушку и еще одного пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.