В Башкирии с множественными ранениями в больницу доставили 31-летнего парня
4 мая, 12:56ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В МВД по Башкирии сообщили подробности вооруженного нападения.
По информации ведомства, все произошло во время посиделки на берегу реки Чермасан, когда трое друзей собрались выпить на природе.
В МВД сообщили, что во время посиделок между парнями произошла ссора, в результате которой 35-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил им в своего 31-летнего оппонента.
Пострадавшего доставили в больницу с ранениями грудной клетки, поясницы и бедра. Подозреваемого чуть позже задержали, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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