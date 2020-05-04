В Башкирии с множественными ранениями в больницу доставили 31-летнего парня

По информации ведомства, все произошло во время посиделки на берегу реки Чермасан, когда трое друзей собрались выпить на природе.

В МВД сообщили, что во время посиделок между парнями произошла ссора, в результате которой 35-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил им в своего 31-летнего оппонента.