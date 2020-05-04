В Башкирии 12-летняя девочка сбила на скутере 5-летнего ребенка

По информации ГИБДД, ДТП произошло в Федоровке, когда 12-летняя девочка на скутере наехала на 5-летнего велосепидиста. Мальчик ехал в попутном направлении.

Авария, по мнению госавтоинспекции, произошла по причине того, что девочка не смогла справиться с управлением скутера. Пострадали в результате ДТП оба ребенка. Сейчас дети находятся в больнице с различными травмами.