В Уфимском районе мужчина в свой день рождения зарезал подругу
Сегодня, 12:29ПроисшествияЗлата Зукович
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Женщине было всего 27 лет.
3 мая в одном из домов Уфимского района Башкирии обнаружили тело 27-летней женщины, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. В убийстве подозревается 35-летний сожитель погибшей.
В ночь со 2 на 3 мая пара отмечала день рождения мужчины. В ходе ссоры он схватил нож и три раза ударил им свою сожительницу в грудь и живот. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.
Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей