В Уфе обнаружили новый эпизод в деле о мошенничестве с кредитованием
Уфимка потеряла земельный участок стоимостью более полумиллиона рублей.
38-летний учредитель и директор организации по микрофинансированию населения завладел земельным участком уфимки под предлогом обеспечения возврата долга, нанеся ущерб в 560 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Об этом стало известно в ходе расследования уголовного дела, в котором из-за злоумышленников 14 граждан потеряли более 76 миллионов рублей. Работники организации обещали гражданам возвращение долгов, завладевая движимым и недвижимым имуществом своих клиентов.
Сейчас один из обвиняемых находится под стражей, второй – под подпиской о невыезде.
- Граждане, считающие себя потерпевшими от действий руководителей фирмы могут обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции или в МВД по Республике Башкортостан по адресу г. Уфа, ул. Ленина,7, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.