В Башкирии в Росреестре оформили продажу квартиры не её собственником

Прокуратура Октябрьского района Уфы обнаружила, что прошлым летом сотрудники Управления внесли в Единый государственный реестр недвижимости сведения о продаже двухкомнатной квартиры стоимостью более 2 млн руб и его новом владельце, закрепив за ним право собственности.

Выяснилось, что продавцом выступила женщина, которая фактически не была собственником этой недвижимости.

Настоящий собственник квартиры обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство организовало доследственную проверку. В отношении сотрудников Росреестра возбуждено уголовное дело по статье ”халатность”.

Помощник руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан Наталья Шагиева прокомментировала ситуацию Медиакорсети: