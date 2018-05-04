В Башкирии в Росреестре оформили продажу квартиры не её собственником
Сотрудники ведомства обвиняются в халатности. Их уже уволили.
Прокуратура Октябрьского района Уфы обнаружила, что прошлым летом сотрудники Управления внесли в Единый государственный реестр недвижимости сведения о продаже двухкомнатной квартиры стоимостью более 2 млн руб и его новом владельце, закрепив за ним право собственности.
Выяснилось, что продавцом выступила женщина, которая фактически не была собственником этой недвижимости.
Настоящий собственник квартиры обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство организовало доследственную проверку. В отношении сотрудников Росреестра возбуждено уголовное дело по статье ”халатность”.
Помощник руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан Наталья Шагиева прокомментировала ситуацию Медиакорсети:
- По данному факту Управлением Росреестра по Республике Башкортостан проведена служебная проверка, в ходе которой выявились нарушения, допущенные государственными регистраторами Управления. В настоящий момент судебным решением, вступившим в законную силу, данная квартира возвращена собственнику. С сотрудниками, допустившими нарушения, Управлением расторгнуты служебные контракты.