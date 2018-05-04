В Башкирии убили сотрудника МВД

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Тело обнаружили по месту жительства правоохранителя.
В Стерлитамаке по месту жительства обнаружено тело сотрудника Отдела МВД России по Стерлитамакскому району, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным источника, знакомого с ситуацией, полицейский был убит у себя дома из охотничьего ружья.
Руководством МВД по РБ назначена служебная проверка для установления причин и обстоятельств происшествия. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт.
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