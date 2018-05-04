В Башкирии убили сотрудника МВД

В Стерлитамаке по месту жительства обнаружено тело сотрудника Отдела МВД России по Стерлитамакскому району, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным источника, знакомого с ситуацией, полицейский был убит у себя дома из охотничьего ружья.