В Башкирии депутат-«коррупционер» вступил в спор с прокуратурой

Депутат Бурзянского районного совета отправил открытое письмо в адрес прокурора Башкирии Андрея Назарова, в котором заявил, что распространенная ведомством информация о проведенной в отношении него проверке является клеветой и порочит его репутацию. Нарушений он не совершал, а во всем виноват местный прокурор, считает депутат.

Напомним, накануне прокуратура республики опубликовала на своем сайте информацию о результатах прокурорской проверки, проведенной в отношении депутата Бурзянского районного совета, имя и фамилия которого при этом не назывались.

Как следовало из сообщения, фирма, возглавляемая депутатом, является исполнителем муниципальных контрактов, о чем он не уведомил местные власти, в этом проверяющие усмотрели его личную заинтересованность при рассмотрении вопросов об исполнении местного бюджета. По материалам дела, народный избранник также не счел нужным указать в сведениях, предоставляемых главе региона, что является учредителем коммерческой организации.

Также выяснилось, что влиятельный депутат воспрепятствовал возврату в бюджет района около 1 млн рублей, которые в качестве поддержки малого предпринимательства получила его мать, но при этом бизнес-леди допустила нарушения условий договора субсидирования.

В довершение ко всему прокуратура также выявила, что депутат похитил часть денег средств благотворительного фонда поддержки социального развития, предназначенных в качестве материальной помощи трем семьям-погорельцам.

Материалы прокуратуры направлены в следственный комитет для возбуждения уголовного дела по данным фактам.

Депутат составил подробное письмо с возражениями по каждому пункту и разослал его в прокуратуру и все СМИ, опубликовавшие вчера новость о проведенной проверке.

- Главы сельских администраций, предприниматели и жители Бурзянского района неоднократно обращались к Вам, к главе Республики Башкортостан в вышестоящие инстанции с жалобами на организацию и проведение незаконных проверок, созданию препятствий в ведении предпринимательской деятельности, созданию препятствий и сведению личных счетов с гражданами со стороны заместителя прокурора Бурзянского района, - заявил в своем открытом письме Артур Мурзагулов.

- Я всегда оказывал и оказываю помощь администрации района и сельских советов при проведении мероприятий в рамках района, - пишет в свою защиту депутат. - Я участвую в федеральной программе ремонта дорог в нашем районе. Я живу в своем Бурзянском крае и хочу, чтобы у нас были нормальные условия для людей, чтобы были рабочие места, чтобы люди могли работать и достойно жить. При этом это не только моя хотелка, я для этого не один год конкретно работаю. Возможно поэтому мне было оказано высокое доверие со стороны жителей Бурзянского района, и меня избрали депутатом районного совета.

В самой прокуратуре по этой ситуации иное мнение.