В Башкирии пьяный водитель сбил женщину, снимавшую деньги из банкомата

ДТП произошло 3 апреля ближе к вечеру в Кушнаренковском районе на ул. Прогрессовская с. Тарабердино. 32-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии за рулем ВАЗ-2114, совершил наезд на 42-летнюю женщину, снимавшую деньги из банкомата. В результате аварии пострадавшая с травмами доставлена в больницу.