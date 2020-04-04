В Башкирии пьяный водитель сбил женщину, снимавшую деньги из банкомата
4 апреля, 15:58ПроисшествияАндрей КоролевФото: Динар Гильмутдинов / facebook
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Об этом сообщил главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.
ДТП произошло 3 апреля ближе к вечеру в Кушнаренковском районе на ул. Прогрессовская с. Тарабердино. 32-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии за рулем ВАЗ-2114, совершил наезд на 42-летнюю женщину, снимавшую деньги из банкомата. В результате аварии пострадавшая с травмами доставлена в больницу.
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За сутки сотрудники ГИБДД выявили более 1400 нарушений ПДД, задержаны 48 нетрезвых водителей. На дорогах республики зарегистрировано 4 ДТП, в которых четыре человека получили травмы.
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