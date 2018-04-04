В Уфе возбудили дело из-за незаконной регистрации пятерых мигрантов
Сегодня, 10:39ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Обвиняемой грозит срок до трех лет лишения свободы.
Ранее судимая 38-летняя уфимка за деньги зарегистрировала в своей квартире пять иностранцев, не предоставив им места проживания и зная, что жить они по данному адресу не будут, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» заведено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей