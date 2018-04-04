В Уфе проверят факты падения снега на человека и автомобиль

Следственный комитет сообщил о начале доследственной проверки после несчастного случая, происшедшего вчера во дворе дома по улице Ленина, 84 в Уфе. Пожилой мужчина получил травму головы после падения на него снега с внешнего блока кондиционера, висящего на фасаде дома. Об этом сообщается на сайте ведомства. Проверка была начата по итогам мониторинга СМИ, предполагается, что причиной падения снега могло стать оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подробности происшедшего сообщили в администрации Уфы. После падения снега пострадавший мужчина с подозрением на черепно-мозговую травму был доставлен в больницу. К счастью, повреждения оказались не столь серьезны, пострадавший был отпущен после оказания медицинской помощи. Уточняется, что кондиционер, с которого упал снег, имеет отношение к одной из квартир, так что отвечать за происшедшее, скорее всего, придется хозяину квартиры, который обязан был следить за состоянием своего имущества.

Как сообщили в мэрии, кровля данного жилого дома была очищена утром 3 апреля коммунальными службами по всем правилам - с выставлением сигнальных лент и соблюдением всех правил безопасности. А вот доступ же к козырькам балконов и элементам кондиционеров, которые не относятся к общедомовому имуществу, осложнен. Поскольку соответствующие службы не всегда имеют возможность очистить их, обязательства по их очистке возлагаются на собственников. Те перед чисткой снега с кондиционеров и козырьков балконов должны были заранее предупреждать управляющую компанию о своих намерениях и убедиться, что никому не нанесут вреда. В данном случае снег так никто и не успел почистить, и он упал на прохожего.

- Сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме. Повышенные требования предъявляются к собственникам и арендаторам. Они обязаны своевременно очищать закрепленные территории и крыши зданий от снега, обеспечивать безопасность для пешеходов и их имущества, - подчеркивается в официальном сообщении администрации Уфы.

К сожалению, в связи с тем, что собственники и арендаторы здания не приняли мер по своевременной очистке кровли, неприятный случай произошел вчера, 3 апреля, еще и во дворе дома по улице 8 Марта, 32/1. С крыши бойлерной снег рухнул на припаркованный автомобиль марки «Тойота», в результате чего машина получила повреждения.

В обоих случаях проводятся проверки по фактам происшедших ЧП.