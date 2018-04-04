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В Уфе проверят факты падения снега на человека и автомобиль
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В Уфе проверят факты падения снега на человека и автомобиль

Сегодня, 12:31ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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