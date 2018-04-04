В Башкирии женщину чуть не оставили без жизненно необходимых лекарств
Сегодня, 12:58ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Врачи отказали больной в выписке медикаментов.
В Салавате врачи местной поликлиники не обеспечили беспоребойным обеспечением жизненно важными медикаментами 36-летнюю жительницу с тяжелым заболеванием опорно-двигательного аппарата, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Врачи не подали необходимые заявки в региональный Минздрав и в дальнейшем отказали гражданке в выписке рецептов. В результате в прошлом году женщина получила лекарства только трижды, а в 2018 году вовсе осталась без лекарств.
Прокурор обратился в суд с иском и обязал обеспечить пациентку лекарствами в полном объеме.
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