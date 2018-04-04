В Башкирии женщину чуть не оставили без жизненно необходимых лекарств

В Салавате врачи местной поликлиники не обеспечили беспоребойным обеспечением жизненно важными медикаментами 36-летнюю жительницу с тяжелым заболеванием опорно-двигательного аппарата, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Врачи не подали необходимые заявки в региональный Минздрав и в дальнейшем отказали гражданке в выписке рецептов. В результате в прошлом году женщина получила лекарства только трижды, а в 2018 году вовсе осталась без лекарств.