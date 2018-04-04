В Башкирии следователь нашла и тут же потеряла фигуранта уголовного дела

Еще в конце 2014 года житель Туймазов Залиф Набиуллин приобрел, точнее, он думал, как сам утверждает, что приобрел для работы складское помещение стоимостью 1 миллион 250 тысяч рублей. В нем он планировал расширить свое производство – делал вентиляционные системы. Подписал с продавцом договор, оплатил покупку и, засучив рукава, принялся за работу.

В первую очередь навел порядок, вычистил склад, завез оборудование. И тут вспомнил: договор купли-продажи-то надо зарегистрировать в регпалате. А туда нужно прийти с бывшим владельцем, которого по неизвестным причинам все никак не удавалось поймать: то некогда ему, то еще какая причина находилась каждый раз.

Так до регпалаты и не доехали. Предпринимателю даже пришлось написать в арбитражный суд заявление о принудительной регистрации сделки купли-продажи. И вот тут его ждал настоящий сюрприз. Оказалось, что этот склад-то ему вовсе не принадлежит, хоть он и купил его, но помещение принадлежит другому лицу.

Естественно, туймазинец пытался разобраться в ситуации, просил продавца объяснить, что здесь вообще происходит или вернуть деньги. Не добившись вразумительного ответа и не въехав в склад, за который он отдал кругленькую сумму, мужчина обратился в полицию, мол, разберитесь, пожалуйста, меня обманули.

Местные правоохранители поначалу отказывали ему в возбуждении уголовного дела. Но он не сдавался и писал заявления вновь и вновь. Дошло до того, что Залиф Набиуллин записался на прием к министру внутренних дел по Башкирии. Министра не было тогда, и летом 2017 года прием проводил заместитель министра, начальник полиции Андрей Демидов.

- Он меня выслушал и даже сказал, что наслышан о моей проблеме и моих мытарствах. И сказал, что с этим пора уже разобраться. Так и сказал, и дал указание своим сотрудникам разобраться в ситуации, – говорит Залиф Набиуллин.

И вот только после этого по заявлению мужчины снова провели проверку и возбудили уголовное дело в отношении продавца по статье за мошенничество в крупном размере - так записано в документе.

- У меня есть и копия постановления о возбуждении уголовного дела в отношении продавца склада. Есть и письмо из МВД по РБ, в котором мне дополнительно сообщили, что по моему заявлению возбудили уголовное дело в отношении продавца.

Ну завели и завели, наверное, следствие должно разобраться, кто и в чем виноват. Но дальше стало интереснее и непонятнее.

- В январе этого года меня пригласили на очную ставку с продавцом склада. И тут я с удивлением узнаю, что уголовное дело, оказывается уже возбуждено не в отношении этого самого мужчины, который продал мне чужой склад, а в отношении какого-то неустановленного лица. Я, конечно, спросил следователя: как же так и что это значит – есть конкретный человек, в отношении которого дело завели по моему заявлению, и в этот же момент, этого человека нет, – удивляется Залиф Набиуллин.

По его словам, на это ему следователь ответила: она дело и возбудила в отношении неустановленных лиц. Но ведь у мужчины на руках есть не только копия постановления о возбуждении уголовного дела, но и письмо из МВД с подтверждением другого: что дело возбуждено в отношении конкретного лица. Что за мистика?

Действительно, в деле сейчас фигурируют два совершенно идентичных постановления о возбуждении уголовного дела за мошенничество в крупном размере: одно в отношении горе-продавца, второе – в отношении пока еще не ясно кого. И есть официальное письмо, вроде бы подтверждающее законность первого постановления. И что интересно, оба постановления с диаметрально противоположными сведениями подписаны следователем в одну и ту же дату – 26.10.2017 г. – и в одно и то же время: 18 час 00 мин.

- На мой взгляд, следователь совершила преступление, и я требую, чтобы уже в отношении нее возбудили уголовное дело за фальсификацию доказательств. Об этом я написал на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генерального прокурора Юрия Чайки. Так просто я оставлять это не буду, – говорит Залиф Набиуллин.

- Я по этому делу прохожу как свидетель. А мошенник на самом деле он, и случай с моим складом, точнее, с бывшим моим складом в его криминальной карьере не первый. Склад он хотел у меня рейдерским способом «отжать», подделав документы. Я сам на него написал заявление, чтобы его привлекли к ответственности. А у склада есть добросовестная покупательница, которая за ненадобностью помещение разрушила, – сказал нам по телефону продавец склада.

По нашей информации, два одинаковых постановления могли появиться на свет ввиду технической ошибки, а следователь, допустившая эту оплошность, наказана.