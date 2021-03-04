Трех жительниц Башкирии отправили в колонию за попытку убить женщину и её сына

Три жительницы городов Ишимбай и Салават признаны виновными в покушении на организацию и пособничество в заказном убийстве женщины и её ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

Следствие установили, что 56-летняя жительница Ишимбая решила организовать убийство любовницы супруга и их общего полугодовалого сына. Об этом она рассказала своей сестре, которая предложила обратиться к их общей знакомой по работе на рынке Салавата, чтобы нанять исполнителя убийства. Последняя согласилась найти киллера за 250 тысяч рублей, после чего предложила убить женщину и ребенка своей сыну, пообещав ему 220 тысяч рублей. Отметим, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Однако мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. После проверки информации был организован комплекс мероприятий. Сотрудники фальсифицировали исчезновение потерпевшей и её ребенка. Когда сведения об этом дошли дом организатора убийства, она связалась со своей сестрой и поручила ей передать деньги матери исполнителя убийства. После передачи денег женщины были задержаны. Они признали свою вину частично. Суд приговорил организатора к 9 годам лишения свободы, двух пособников — к 8 годам и 9 годам 1 месяцу, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на год каждой осужденной.

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