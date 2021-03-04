СК Башкирии расследует уголовное дело мальчика, впавшего в кому после соревнований

СК Башкирии расследует уголовное дело мальчика, впавшего в кому после соревнований

Сегодня, 09:06ПроисшествияАнна КононоваФото: 1MediaInvest
Следственное управление СКР по Башкирии займется расследованием уголовного дела 13-летнего Ефима Москвина, который впал в кому после соревнований по борьбе «Курэш».

Материалы уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности переданы из органов внутренних дел в Туймазинский межрайонный отдел для дальнейшего расследования. Как сообщили в пресс-службе, дело было передано по ходатайству Следкома.

Напомним, 30 января в спортзале села Бакалы состоялась районная спартакиада среди школьников. Во время борьбы 13-летний Ефим при выполнении приема получил телесные повреждения, а позже он впал в кому. В настоящее время ему оказывается помощь в ГБУЗ «Детская Республиканская клиническая больница».

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