СК Башкирии расследует уголовное дело мальчика, впавшего в кому после соревнований

Материалы уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности переданы из органов внутренних дел в Туймазинский межрайонный отдел для дальнейшего расследования. Как сообщили в пресс-службе, дело было передано по ходатайству Следкома.
Напомним, 30 января в спортзале села Бакалы состоялась районная спартакиада среди школьников. Во время борьбы 13-летний Ефим при выполнении приема получил телесные повреждения, а позже он впал в кому. В настоящее время ему оказывается помощь в ГБУЗ «Детская Республиканская клиническая больница».