В Уфе школьники устроили массовое побоище
4 марта, 15:38ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Сейчас всех участников конфликта разыскивает полиция.
Массовая драка, по информации «ГТРК-Башкортостан», произошла в Уфе 29 февраля. На школьников напала толпа неизвестных подростков.
По данным регионального МВД, школьники в тот момент находились на улице, когда подростки к ним подошли и завязали разговор. Позднее беседа переросла в перепалку, а потом и в драку.
В настоящий момент личности участников конфликта пока что не установлены, полиция ведет поиски.
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