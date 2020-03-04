В Уфе 25-летний парень сбил насмерть женщину
4 марта, 10:17ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Башкирии
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В республиканском ГИБДД сообщили подробности происшествия, в котором погибла 45-летняя женщина.
В госавтоинспекци сообщили, что вчера, 3 марта, ее сбил насмерть 25-летний парень. ДТП произошло на проспекте Октября, вблизи остановки «Бульвар славы».
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Предварительно известно, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал уфимец за рулем ВАЗ-2115. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой помощи.
В настоящий момент начато разбирательство.
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