В Уфе 25-летний парень сбил насмерть женщину

В госавтоинспекци сообщили, что вчера, 3 марта, ее сбил насмерть 25-летний парень. ДТП произошло на проспекте Октября, вблизи остановки «Бульвар славы».

Предварительно известно, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал уфимец за рулем ВАЗ-2115. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой помощи.