В Башкирии у 36-летнего рабочего затянуло ногу в снегоуборочную машину

ЧП произошло, по данным ведомства, 26 февраля в Стерлитамаке во время очистки от снега на мосту через реку Стерля по улице Худайбердина.

В тот день 36-летний работник Управления по ремонту и благоустройству получил серьезную травму из-за того, что его левую ногу затянуло в снегоуборочный агрегат.