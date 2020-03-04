В Башкирии у 36-летнего рабочего затянуло ногу в снегоуборочную машину
4 марта, 12:53ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Подробности несчастного случая сообщили в Гострудинспекции.
ЧП произошло, по данным ведомства, 26 февраля в Стерлитамаке во время очистки от снега на мосту через реку Стерля по улице Худайбердина.
В тот день 36-летний работник Управления по ремонту и благоустройству получил серьезную травму из-за того, что его левую ногу затянуло в снегоуборочный агрегат.
Пока что причины случившегося неизвестны, инспекторы проводят собственное расследования. Информации о состоянии пострадавшего нет.
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