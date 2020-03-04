В Башкирии поезд наехал на автомобиль на железнодорожном переезде
4 марта, 13:10ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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Водитель остался жив, но был госпитализирован в больницу.
В госкомитете по чрезвычайным ситуациям сообщили, что вчера, 3 марта, вечером произошло столкновения поезда с автомобилем.
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Фото: Госкомитет по ЧС
ДТП произошло на железнодорожном переезде около деревни Дуслык Туймазинского района. Предварительно мужчина за рулем автомобиля Hyundai Accent заехал на пути во время запрещающего сигнала светофора, когда на машину наехал локомотив.
Водитель выжил, но был госпитализирован в больницу, локомотив двигался без вагонов. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и железнодорожной службы.
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