В Башкирии поезд наехал на автомобиль на железнодорожном переезде

В госкомитете по чрезвычайным ситуациям сообщили, что вчера, 3 марта, вечером произошло столкновения поезда с автомобилем.

Фото: Госкомитет по ЧС

ДТП произошло на железнодорожном переезде около деревни Дуслык Туймазинского района. Предварительно мужчина за рулем автомобиля Hyundai Accent заехал на пути во время запрещающего сигнала светофора, когда на машину наехал локомотив.