В Уфе на улице 50 лет СССР в ДТП пострадали три человека

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Водитель не уступил дорогу легковушке при повороте.
3 марта поздно вечером в Уфе 35-летний житель Уфимского района ехал на своем автомобиле «ВАЗ-2114» по улице Зорге и при левом повороте на улицу 50 лет СССР не уступил встречной «Lada Granta», столкнувшись с ней, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В результате ДТП 40-летняя пассажирка «ВАЗ-2114» получила травмы, также двое мужчин второго автомобиля 29 и 30 лет обратились за медицинской помощью.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей