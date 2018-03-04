В Уфе на улице 50 лет СССР в ДТП пострадали три человека

3 марта поздно вечером в Уфе 35-летний житель Уфимского района ехал на своем автомобиле «ВАЗ-2114» по улице Зорге и при левом повороте на улицу 50 лет СССР не уступил встречной «Lada Granta», столкнувшись с ней, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.