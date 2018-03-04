Уфимца обокрали, когда тот принимал ванну

2 марта 25-летний мужчина заметил в подъезде дома на Проспекте Октября, как один из жителей вошел в квартиру, не заперев за собой дверь, и решил воспользоваться «подвернувшимся» случаем - ограбить гражданина, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Когда злоумышленник проник в квартиру, хозяин находился в ванной, а остальные члены семьи спали. Молодой человек взял два планшета из гостиной и кухни и покинул место преступления.

Вора обнаружили сотрудники ППС – тот начал прятать планшеты под автомобиль. Происхождение планшетов мужчина объяснить не смог и признался в содеянном.

В два часа ночи полицейские пришли к 32-летнему владелец украденного и вернули ему планшеты стоимостью в 30 тысяч рублей.