За один день в Уфе из-за схода снега пострадали пять машин и один человек

От схода снега с крыш в Уфе пострадали четыре иномарки, одна отечественная машина и молодой человек, сообщили в УГЗ Уфы.

Менее чем за один день, с вечера 3 февраля до 11 часов сегодняшнего дня, 4 февраля в Уфе произошло сразу несколько эпизодов схода снега с крыш. К счастью все они обошлись без трагедий, от схода снега никто не погиб. Однако один молодой человек 1996 года рождения также пострадал из-за схода снега на улице Карла Маркса, однако пострадал он незначительно, ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Что касается пострадавших автомобилей, четыре иномарки и один отечественный автомобиль получили механические повреждения.

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