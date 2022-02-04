За один день в Уфе из-за схода снега пострадали пять машин и один человек

За один день в Уфе из-за схода снега пострадали пять машин и один человек
За один день в Уфе из-за схода снега пострадали пять машин и один человек
Сегодня, 12:08ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1MI
От схода снега с крыш в Уфе пострадали четыре иномарки, одна отечественная машина и молодой человек, сообщили в УГЗ Уфы.

Менее чем за один день, с вечера 3 февраля до 11 часов сегодняшнего дня, 4 февраля в Уфе произошло сразу несколько эпизодов схода снега с крыш. К счастью все они обошлись без трагедий, от схода снега никто не погиб.

Однако один молодой человек 1996 года рождения также пострадал из-за схода снега на улице Карла Маркса, однако пострадал он незначительно, ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Что касается пострадавших автомобилей, четыре иномарки и один отечественный автомобиль получили механические повреждения.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы