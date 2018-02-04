В Башкирии в селе Калтасы без тепла остались жители 11 домов

Работы по восстановлению теплоснабжения обещают завершить к часу дня.

Сегодня в 00.35 уфимского времени диспетчерам МЧС поступило сообщение о нарушении теплоснабжения в селе Калтасы Калтасинского района Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Тепло отключили в 11 двухэтажных жилых домах, там живет 321 человек, из них 63 ребенка.

Вот адреса этих домов: ул. Карла Маркса, д. 69, 71, 73, 86, 88, 90, 92, 94; ул. Горького д. 15; ул. Ленина 7; ул. Чкалова д. 3.

На место коммунальной аварии были направлены 9 единиц техники и 20 человек личного состава. К шести часам утра на обратном трубопроводе произведена замена запорной арматуры. В 10.30 начато заполнение системы теплоносителем. Работы планируется завершить к часу дня.