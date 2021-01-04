Таинственные исчезновения, пожары и убийства: главные криминальные события 2020 года

Напомним, ночью 29 августа 2019 года женщина, не выдержав, что ее годовалый сын постоянно плачет ночью и никак не может успокоиться, задушила его и закопала тело на территории своего частного дома. Малыша, бесследно пропавшего ночью при загадочных обстоятельствах, искали тогда всей республикой. Когда все выяснилось, она призналась, что «устала думать, чем накормить ребенка, не знала, чем его прокормить» и в итоге убила, думая, что так он, наконец, так «успокоится».