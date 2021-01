Таинственные исчезновения, пожары и убийства: главные криминальные события 2020 года

В 2020 году самым крупным происшествием для республики, страны и мира стала пандемия коронавируса. Однако, не стоит забывать, что жизнь продолжается и она не всегда наполнена приятными моментами.

За прошедшие 12 месяцев произошло немало событий. Среди них взрывы, или по-другому «хлопки» в жилых домах, массовые убийства, смертельные пожары. Мы решили вспомнить о самых громких уголовных делах в республике. Январь 2020 года отличился разрушением старого двухэтажного дома по улице Пекинской в Уфе. Тогда из-за хлопка газа обрушился потолок, пострадали три человека. Среди них – 15-летний подросток, 32-летний мужчина, 37-летняя женщина. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии, позже он скончался. Три человека пострадали при хлопке газа и обрушении потолка в Уфе Тогда следователи возбудили уголовное дело, расследование пока не подошло к концу. На сегодняшний день часть местных жителей скитаются по родственникам, кто-то проживает в Центре размещения пострадавших управления гражданской защиты Уфы, а кто-то до сих пор обитает в этом же полуразрушенном доме, который, к слову, все еще не признан аварийным. Городские власти обещают заняться расселением в ближайшие два года. Летом 2020 года появились новые подробности по делу о пропажи семьи Мазовых. Глава семейства Артем Мазов исчез вместе с двумя несовершеннолетними сыновьями еще в октябре 2019 года. В июне следователям удалось найти тела 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Ильи. Одного из мальчиков нашли вечером 19 июня в реке Уфа на территории Калининского района, а его брата утром 20 июня в реке Белая на территории Демского района. Тело Артема не найдено до сих пор, расследование уголовного дела продолжается. В Уфе простились с братьями Мазовыми: отца мальчиков не нашли спустя полгода поисков В начале июля страшная трагедия произошла в Кигинском районе республики. Неизвестные личности жестоко убили 100-летнего ветерана с целью ограбления. Об убийстве сообщили соседи. Они заметили, что Ивана Несмеянова не было видно несколько дней и забили тревогу. Позже его тело нашли изувеченным в собственном доме. Тогда за любую информацию о преступниках информаторам обещали 500 тысяч рублей в качестве вознаграждения. «За медалями полезли»: в Башкирии был жестоко убит 100-летний ветеран Преступников задержали в сентябре 2020 года. В полиции сообщили, что мужчины изначально хотели напасть на какого-нибудь бизнесмена, но позже узнали, что у ветерана в погребе хранится крупная сумма денег. Убивать ветерана в их планы не входило. В данное время подозреваемые находятся под стражей. Еще одна жуткая история получила продолжение в июле 2020 года. Женщина, которая годом ранее убила своего ребенка, закопала его тело у себя в огороде и инсценировала его пропажу получила приговор. Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы. В Башкирии вынесли приговор 29-летней женщине, убившей годовалого сына из-за голода Напомним, ночью 29 августа 2019 года женщина, не выдержав, что ее годовалый сын постоянно плачет ночью и никак не может успокоиться, задушила его и закопала тело на территории своего частного дома. Малыша, бесследно пропавшего ночью при загадочных обстоятельствах, искали тогда всей республикой. Когда все выяснилось, она призналась, что «устала думать, чем накормить ребенка, не знала, чем его прокормить» и в итоге убила, думая, что так он, наконец, так «успокоится». Осенью жителей Башкирии потрясла еще одна новость – пьяный мужчина пробрался в детский сад села Старые Киешки Кармаскалинского района и зарезал там воспитательницу. Мужчину удалось задержать сразу. В этом помог один из сотрудников образовательного учреждения. Позже следователи выяснили подробности трагедии. В Башкирии суд арестовал мужчину, убившего воспитательницу в детском саду Оказалось, 49-летний житель Уфимского района днем 17 ноября пришел в детский сад, где работала воспитателем его бывшая супруга. Мужчина был в пьяном состоянии и пришел устроить разборки на почве ревности. Не справившись с агрессией, он нанес более трех ударов ножом, после чего попытался убежать. К счастью, кровавая расправа произошла не на глазах у детей. Они находились в другом помещении. По решению суда, виновный останется в СИЗО до 17 января 2021 года. После этого ему вынесут приговор. Конец года оказался богат на трагические события. 15 декабря в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошел страшный пожар. В «Доме милосердия» спасатели обнаружили сразу 11 трупов пожилых постояльцев. Позже Следственный комитет Башкирии сообщил, что 43-летнего руководителя Центра социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)» задержали. 11 человек погибли при пожаре в частном пансионате в Башкирии: текстовая трансляция Отметим, что следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел: в отношении руководителя пансионата и муниципалитета. Абзелиловский районный суд Башкирии заключил женщину под стражу на два месяца – до 15 февраля 2021 года. Расима Махиянова признала свою вину. В канун Нового года 37-летний житель Уфы убил двоих своих детей, а после покончил с собой. По данным следственного комитета, 26 декабря 2020 года между мужчиной и его 31-летней супругой произошла ссора на почве ревности. После этого мужчина забрал детей 6 лет и 1 года, и уехал на собственном автомобиле к берегу реки Уршак неподалеку от деревни Яппар-Янбеково. Вместе они скончались от отравления угарным газом. В Башкирии мужчина после ссоры с женой убил двоих детей и покончил с собой Позже следователи-криминалисты обнаружили в телефоне погибшего аудиосообщения и видеозаписи, которые он сделал перед убийством. В них он пояснил мотивы своего поступка. Остается лишь надеяться, что в 2021 году новостей о трагических случаях и преступлениях станет гораздо меньше.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter