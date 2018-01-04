В Башкирии задержали продавца экстези

Возбуждено уголовное дело.

В Уфе сотрудники Росгвардии 27 декабря задержали 25-летнего молодого человека, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Подозрительного человека заметили при патрулировании одного из гаражных кооперативов Орджоникидзевского района. Мужчина что-то прятал в снегу, а когда увидел патрульный автомобиль, бросился бежать, но был задержан.

- На место были вызваны сотрудники ОНК УМВД России по г. Уфе. В ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено и изъято 12 свертков, обмотанных липкой лентой, внутри которых находились полимерные пакетики с таблетками желтого цвета. У подозреваемого был изъят и сотовый телефон с фотографиями и описанием мест «закладок» наркотиков, - сообщили в Росгвардии.

Через некоторое врямя был обнаружен автомобиль задержанного, припаркованный в квартале от места его обнаружения. В ходе досмотра автомашины была обнаружена и изъята сумка с 21 полимерными пакетами, внутри которых находилось большое количество таблеток желтого цвета. Изъятое вещество было отправлено на экспертизу. Исследование показало, что вещество общей массой 48,863 граммов является наркотическим (экстези), количество которого квалифицируется, как особо крупный размер.