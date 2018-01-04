В Башкирии горело производство известного травника Гордеева

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В пожаре никто не пострадал.
Вечером 3 января в селе Русский Юрмаш Уфимского района горело производство известного травника Гордеева, сообщили в региональном МЧС. Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 18.26. Огнем значительно были повреждены станок, сырье и фармацевтическая продукция (лечебные травы). Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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