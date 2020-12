Жителя Бирска приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство под Новый год

Сегодня, 3 декабря, Верховный суд Башкирии вынес приговор в отношении 43-летнего жителя города Бирск. Мужчина совершил двойное убийство, а после пытался скрыть улики при помощи поджога, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, перед новогодними праздниками, а именно 29 декабря 2019 года, мужчина находился в доме у своей 52-летней знакомой. Он попросил у нее в долг сумму денег, но женщина ему отказала. В порыве гнева подсудимый нанес ей смертельные ранения ножом. В этот момент в дом вернулась 81-летняя собственница жилплощади и увидела тело женщины. Мужчина решил избавиться от свидетельницы и также зарезал пенсионерку. После этого он решил скрыть улики и поджег дом, а затем убежал. Когда соседи и пожарные начали тушить дом, мужчина вернулся на место преступление и начал помогать ликвидировать огонь, чтобы отвести от себя подозрения. Следователям удалось собрать достаточное количество улик и доказательств, чтобы признать мужчину виновным. Он в свою очередь не признался в содеянном. Также в следственном комитете сообщили, что он и до этого сидел в тюрьме за убийство. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter