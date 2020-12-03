Жителя Бирска приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство под Новый год

В этот момент в дом вернулась 81-летняя собственница жилплощади и увидела тело женщины. Мужчина решил избавиться от свидетельницы и также зарезал пенсионерку. После этого он решил скрыть улики и поджег дом, а затем убежал. Когда соседи и пожарные начали тушить дом, мужчина вернулся на место преступление и начал помогать ликвидировать огонь, чтобы отвести от себя подозрения.