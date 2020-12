Из-за возгорания частного дома в Новотроицке Оренбургской области пострадала целая семья. Трое детей погибли, женщину госпитализировали в больницу, она находится без сознания.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС, из огня пожарные спасли троих детей дошкольного возраста и женщину 30 лет. Пострадавшим оказывали экстренную медицинскую помощь, но детей спасти не удалось.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter