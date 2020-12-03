22 спасли и один погиб: в пятиэтажном доме Уфы произошёл пожар

22 спасли и один погиб: в пятиэтажном доме Уфы произошёл пожар

Вчера, 08:24ПроисшествияАнна КононоваPhoto: пресс-служба МЧС РБ
Вчера в 20:45 в Центр управления в кризисных ситуация МЧС по Башкирии поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Халтурина в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошёл в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали 22 человека, в том числе четырёх детей. Открытое горение удалось ликвидировать в 21:08. К сожалению, в ходе пожара обнаружили тело мужчины, личность которого устанавливается.

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Причины пожара и обстоятельства выясняет дознаватель МЧС.

Video:МЧС по РБ

Напомним, 1 декабря в посёлке Нагаево под Уфой сгорел жилой дом. Очевидцы рассказали, что спецслужбы приехали на место через 15 минут. В пожаре никто не пострадал.

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