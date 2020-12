22 спасли и один погиб: в пятиэтажном доме Уфы произошёл пожар

Вчера в 20:45 в Центр управления в кризисных ситуация МЧС по Башкирии поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Халтурина в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошёл в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали 22 человека, в том числе четырёх детей. Открытое горение удалось ликвидировать в 21:08. К сожалению, в ходе пожара обнаружили тело мужчины, личность которого устанавливается. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Причины пожара и обстоятельства выясняет дознаватель МЧС. Video: МЧС по РБ Напомним, 1 декабря в посёлке Нагаево под Уфой сгорел жилой дом. Очевидцы рассказали, что спецслужбы приехали на место через 15 минут. В пожаре никто не пострадал.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter