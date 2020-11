В центре Москвы произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Пострадали два человека.

Дорожное происшествие случилось на улице Садовой-Черногрязской. Об этом пишет russian.rt.com. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter