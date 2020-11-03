В Башкирии за ночь в пожарах заживо сгорели два человека

Первый пожар произошел на улице Родниковой в селе Каргалы Чекмагушевского района. По прибытию спасатели установили, что горит жилой бревенчатый дом. Пожар удалось потушить за час. В ходе разбора конструкций пожарные обнаружили тело 50-летнего мужчины, которые все это время находился внутри.