В Башкирии за ночь в пожарах заживо сгорели два человека

Первый пожар произошел на улице Родниковой в селе Каргалы Чекмагушевского района. По прибытию спасатели установили, что горит жилой бревенчатый дом. Пожар удалось потушить за час. В ходе разбора конструкций пожарные обнаружили тело 50-летнего мужчины, которые все это время находился внутри.
Еще одна трагедия произошла в селе Нигаматово Баймакского района. На место прибыли спасатели МЧС Башкирии, а также добровольная пожарная бригада. Выяснилось, что горит летний домик. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружен погибший, личность которого устанавливается.
Сейчас на месте обоих пожаров работают следственно-оперативные группы и дознаватели МЧС России. Причины происшествий уточняются.