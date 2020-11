В Башкирии за ночь в пожарах заживо сгорели два человека

Сегодня ночью, 3 ноября, в Башкирии произошло два пожара со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-службе МЧС Башкирии.

Первый пожар произошел на улице Родниковой в селе Каргалы Чекмагушевского района. По прибытию спасатели установили, что горит жилой бревенчатый дом. Пожар удалось потушить за час. В ходе разбора конструкций пожарные обнаружили тело 50-летнего мужчины, которые все это время находился внутри. Еще одна трагедия произошла в селе Нигаматово Баймакского района. На место прибыли спасатели МЧС Башкирии, а также добровольная пожарная бригада. Выяснилось, что горит летний домик. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружен погибший, личность которого устанавливается. Сейчас на месте обоих пожаров работают следственно-оперативные группы и дознаватели МЧС России. Причины происшествий уточняются.

