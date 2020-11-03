В Башкирии за ночь в пожарах заживо сгорели два человека

В Башкирии за ночь в пожарах заживо сгорели два человека

Вчера, 17:41ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: МЧС по РБ
Сегодня ночью, 3 ноября, в Башкирии произошло два пожара со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-службе МЧС Башкирии.

Первый пожар произошел на улице Родниковой в селе Каргалы Чекмагушевского района. По прибытию спасатели установили, что горит жилой бревенчатый дом. Пожар удалось потушить за час. В ходе разбора конструкций пожарные обнаружили тело 50-летнего мужчины, которые все это время находился внутри.

Еще одна трагедия произошла в селе Нигаматово Баймакского района. На место прибыли спасатели МЧС Башкирии, а также добровольная пожарная бригада. Выяснилось, что горит летний домик. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружен погибший, личность которого устанавливается.

Сейчас на месте обоих пожаров работают следственно-оперативные группы и дознаватели МЧС России. Причины происшествий уточняются.

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