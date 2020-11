Авария в Кармаскалинском районе Башкирии произошла вчера ближе к вечеру, сообщает ГИБДД республики.

ДТП зарегистрировано на 8 километре автодороги Улукулево-Кабаково-Суук Чишма. 43-летняя уфимка, управляя «Skoda Octavia», совершила наезд на 43-летнего мужчину. Предположительно, он сидел на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Пешеход погиб на месте происшествия. ГИБДД начало разбирательство по данному делу. Напомним, ранее в Благоварском районе в селе Зурбуляк насмерть сбили 80-летнего пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter