Компанию в Башкирии оштрафовали на миллион рублей за взятку сотруднику полиции

Напомним, ранее Кировский районный суд Уфы вынес приговор экс-начальнице отдела республиканского Госкомитета Наталье Шафионецкой. В декабре 2018 года она не указала в акте проверки нарушения одной компании, за что от директора организации получила 70 тысяч рублей. В октябре и ноябре того же года Шафионецкая не составила протоколы об административных правонарушениях компаний за 32 тысячи рублей. Суд назначил ей наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год