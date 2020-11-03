Компанию в Башкирии оштрафовали на миллион рублей за взятку сотруднику полиции

Компанию в Башкирии оштрафовали на миллион рублей за взятку сотруднику полиции

Вчера, 09:51ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
ООО «Златолит» в Баймакском районе Башкирии оштрафовали на миллион рублей за предложенную взятку 10 тысяч рублей, сообщает республиканская прокуратура.

В мае сотрудники полиции выявили в организации нарушения ковид-режима. Чтобы избежать ответственности, сотрудник компании предложил проверяющему взятку 10 тысяч рублей. Полицейский отказался от предложенных денег и сообщил руководству.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. В результате чего компания была оштрафована на миллион рублей.

Напомним, ранее Кировский районный суд Уфы вынес приговор экс-начальнице отдела республиканского Госкомитета Наталье Шафионецкой. В декабре 2018 года она не указала в акте проверки нарушения одной компании, за что от директора организации получила 70 тысяч рублей. В октябре и ноябре того же года Шафионецкая не составила протоколы об административных правонарушениях компаний за 32 тысячи рублей. Суд назначил ей наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год

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