В Башкирии нетрезвый водитель предлагал взятку инспектору

Теперь водителю предстоит выплатить 800 тысяч рублей штрафа.

45-летний житель Салавата обвиняется по статьям "Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения" и "Покушение на дачу взятки", сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В сентябре 2017 года мужчина, лишенный водительских прав за вождение в пьяном виде сел за руль своего «SsangYong Actyon», а когда его остановили сотрудники ГИБДД и освидетельствование подтвердило факт опьянения, тот предложил представителям власти взятку в 25 тысяч рублей. Инспектор от взятки отказался, подсудимый вину признал.