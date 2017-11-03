Неизвестный в маске устроил стрельбу по кафе в Чикаго
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Мужчина в маске открыл стрельбу по кафе Starbucks в Чикаго.
Как пишет издание Dni.ru, в результате инцидента один человек погиб и двое пострадали.
Среди раненых есть один подросток. Его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.
Задержать стрелявшего не удалось. По мнению полиции, мужчина находился под воздействием наркотиков.
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