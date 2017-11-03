Неизвестный в маске устроил стрельбу по кафе в Чикаго

Мужчина в маске открыл стрельбу по кафе Starbucks в Чикаго.

Как пишет издание Dni.ru, в результате инцидента один человек погиб и двое пострадали.

Среди раненых есть один подросток. Его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.