По его словам, примерно через два часа после вылета на борту возникла чрезвычайная ситуация: у маленькой девочки (1,8 года) случился приступ, она потеряла сознание, произошло западание языка, остановилось дыхание и сердце, начались судороги, девочка стала синеть. Бортпроводники обратились к пассажирам в поисках врача — к счастью, в их числе была заведующая филиалом уфимской стоматологической поликлиники Гузелия Валеева, выпускница БГМУ. Она провела непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот, это позволило вернуть девочку к жизни. Вскоре приступ повторился, но Гузелия повторно реанимировала ребенка.