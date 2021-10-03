В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
Вчера, 11:42ПроисшествияАндрей КоролевФото: ГИБДД по РБ / Инстаграм
Авария произошла в Бижбулякском районе республики.

Рано утром 3 октября в Бижбулякском районе Башкирии зарегистрировано ДТП. Авария произошла в райцентре на ул. Константина Иванова. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

По предварительным данным, неустановленный водитель за рулем «Лады Приора» сбил двух пешеходов, после чего машина опрокинулась. В результате столкновения пешеходы — мужчины 40-45 лет — скончались до приезда скорой помощи. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас ведутся его поиски.

Источник - ГИБДД по РБ

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются.

За минувшие сутки в Башкирии произошло 7 ДТП, в результате которых семь человек травмированы.

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