В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

По предварительным данным, неустановленный водитель за рулем «Лады Приора» сбил двух пешеходов, после чего машина опрокинулась. В результате столкновения пешеходы — мужчины 40-45 лет — скончались до приезда скорой помощи. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас ведутся его поиски.