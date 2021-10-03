В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

Рано утром 3 октября в Бижбулякском районе Башкирии зарегистрировано ДТП. Авария произошла в райцентре на ул. Константина Иванова. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.
По предварительным данным, неустановленный водитель за рулем «Лады Приора» сбил двух пешеходов, после чего машина опрокинулась. В результате столкновения пешеходы — мужчины 40-45 лет — скончались до приезда скорой помощи. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас ведутся его поиски.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются.
За минувшие сутки в Башкирии произошло 7 ДТП, в результате которых семь человек травмированы.