СМИ: назван подозреваемый в убийстве трех студенток из Башкирии

Ранее он был судим за убийство и провел в колонии строгого режима 9,5 лет.

Согласно ориентировке, по подозрению в преступлении, предусмотренном п. «А» ч.2 05 УК РФ, разыскивается 29-летний Александр Лазарев. Об этом сообщает телеграм-канал «Оренбургский городовой». По версии следствия, 30 сентября в городе Гай Оренбургской области он зарезал трех студентов Орского медколледжа — 18-летнюю Адилю К., 19-летнюю Зульфию С. и 17-летнюю Айгизу У., после чего поджег дом, пытаясь скрыть следы предступления, и скрылся. Уточняется, что ранее подозреваемый уже был судим. По информации Урал56.ру, в 2012 году Александр Лазарев, будучи пьяным, поссорился с 44-летним директором орского бара «Апельсин» и ударил его ножом в область шеи. Владелец бара скончался от полученной раны, а убийцу приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Фото: тг-канал "Оренбургский городовой" Напомним, ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер объявил о награде в 1 млн руб. за достоверную информацию о преступнике, виновном в убийстве. Расследование резонансного преступление находится на контроле у главы федерального Следкома Александра Бастрыкина.

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