В Уфе признали виновным водителя BMW, сбившего насмерть 8-летнего мальчика

25-летний уфимец обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июле 2018 года вечером мужчина ехал по Сельской Богородской в направлении улицы Ферина на «BMW 330I», превысил скорость до 93 км/ч и сбил восьмилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть.

Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.

Экспертиза показала, что, не превышая скорость, водитель мог затормозить и не наехать на ребенка.