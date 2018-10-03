В Уфе признали виновным водителя BMW, сбившего насмерть 8-летнего мальчика
Сегодня, 14:37ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Если бы мужчина ехал с разрешенной скоростью, трагедии бы не произошло.
25-летний уфимец обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В июле 2018 года вечером мужчина ехал по Сельской Богородской в направлении улицы Ферина на «BMW 330I», превысил скорость до 93 км/ч и сбил восьмилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть.
Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.
Экспертиза показала, что, не превышая скорость, водитель мог затормозить и не наехать на ребенка.
Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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