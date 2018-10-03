В Уфе осудили мастера, допустившего смерть мужчины в шахте лифта

В мае 2018 года при строительстве шахты лифта из-за смещения арматуры оторвался деревянный брус, вследствие чего площадка вместе с рабочим сорвалась с 21 этажа строящегося дома.

Арматурщик погиб на месте.

До начала строительства мастер участка не провел инструктаж и не проконтролировал соблюдение технологии установки площадки. В день трагедии мастер на рабочем месте отсутствовал вовсе.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления, возместил расходы на погребение погибшего и оплатил двухлетнему ребенку погибшего санаторно-курортное лечение.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.