В Уфе осудили мастера, допустившего смерть мужчины в шахте лифта
37-летний мастер строительно-монтажных работ ООО СК «ЛидерСтройГарант» осужден за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В мае 2018 года при строительстве шахты лифта из-за смещения арматуры оторвался деревянный брус, вследствие чего площадка вместе с рабочим сорвалась с 21 этажа строящегося дома.
Арматурщик погиб на месте.
До начала строительства мастер участка не провел инструктаж и не проконтролировал соблюдение технологии установки площадки. В день трагедии мастер на рабочем месте отсутствовал вовсе.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления, возместил расходы на погребение погибшего и оплатил двухлетнему ребенку погибшего санаторно-курортное лечение.
Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Мать и жена погибшего подали иск о взыскании с мастера и организации компенсации причиненного в результате несчастного случая морального вреда.