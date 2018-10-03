В Санкт-Петербурге девушка сломала шею при попытке сделать селфи
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Вчера в Санкт-Петербурге в ТЦ «Галерея 1814» серьезно пострадала покупательница.
Горожанка упала с террасы во время попытки сделать селфи. Об этом третьего октября пишет газета «Известия».
Упав с большой высоты покупательница получила тяжелые травмы. Пострадавшей диагностировали сильные повреждения головы и ушиб спинного мозга. Также у девушки сломаны кости лица и шеи.
Горожанку срочно доставили в медицинское учреждение. Сейчас медики оценивают ее состояние как тяжелое.
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