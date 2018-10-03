В Башкирии расстреляли бродячих собак на глазах у детей

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По словам очевидцев, зрелище огорошило и детей и взрослых.
Активистка из Стерлитамака опубликовала в социальных сетях пост о том, как рядом с жилым домом прямо на глазах у детей расстреляли собак.
Женщина уверяет, что все собаки были кастрированные, привиты и курируемые.
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Собак расстреляли ядовитыми дротиками, поскольку пулевых ранений на телах животных нет.
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Активисты призывают осудить виновных в убийстве собак по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).
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