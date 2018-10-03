В Башкирии на следователя возбуждено уголовное дело за служебный подлог
Сегодня, 15:51ПроисшествияРустэм Башкирцев
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За превышение должностных полномочий и служебный подлог осуждена старший следователь в Туймазинском районе, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Осенью прошлого года подозреваемая завела уголовное дело в отношении жителя района по факту мошенничества.
Избегая большого количества работы, следователь изменила содержание постановления о возбуждении дела, внеся заведомо ложные сведения о том, что дело возбуждено на неустановленное лицо, исключив данные о подозрении вышеуказанного мужчины. Далее она приостановила следствие в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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