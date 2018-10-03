В Башкирии на следователя возбуждено уголовное дело за служебный подлог

Избегая большого количества работы, следователь изменила содержание постановления о возбуждении дела, внеся заведомо ложные сведения о том, что дело возбуждено на неустановленное лицо, исключив данные о подозрении вышеуказанного мужчины. Далее она приостановила следствие в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.