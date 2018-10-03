В Башкирии 42-летняя женщина оказалась замешана в трех наркопреступлениях
Жительница Белорецка устроила притон, в котором изготавливала запрещенные вещества.
Жительница Белорецка подозревается в совершении трех наркопреступлений, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Подозреваемая проживала в квартире на Карла Маркса в Белорецке, куда полицейские выехали по заявлению. На месте они обнаружили мак, бутылки с «зеленкой» и прочие присущие кустарному способу изготовления наркотиков предметы. В квартире также находились три женщины и мужчина, которых после медицинского освидетельствования за употребление наркотиков привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
42-летней женщине инкриминируются факты незаконного приобретения и хранения без цели сбыта маковой соломы в значительном размере, незаконного изготовления и хранения без цели сбыта наркотического вещества в крупном размере и факт предоставления помещения для потребления наркотиков.