В Башкирии 42-летняя женщина оказалась замешана в трех наркопреступлениях

Подозреваемая проживала в квартире на Карла Маркса в Белорецке, куда полицейские выехали по заявлению. На месте они обнаружили мак, бутылки с «зеленкой» и прочие присущие кустарному способу изготовления наркотиков предметы. В квартире также находились три женщины и мужчина, которых после медицинского освидетельствования за употребление наркотиков привлекли к административной ответственности и оштрафовали.