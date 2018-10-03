Новый скандал в школе в Уфе: Первокласснику проломили голову

В редакцию Медиакорсети обратился уфимец Артур Г., чей сын Алмаз учится в 1 класса школы №159 в Уфе. 24 сентября одноклассник Алмаза во время перемены применил в отношение него прием дзюдо, в результате чего мальчик упал и ударился головой о бетон.

Происшедшему инцидент классная руководительница Алмаза Ольга Водякова, по его словам, не придала особого значения. Его отвели в медпункт, но не оказали первой помощи, не предупредили родителей. Ребенок вместе со всеми продолжил уроки. О проблеме со здоровьем родные мальчика узнали тогда, когда ему стало плохо и его стошнило. Из школы Алмаза забрала бабушка.

Сейчас Алмаз уже больше недели лечится в детском нейрохирургическом отделении Городской детской клинической больницы №17 Уфы. Его выписывают через несколько дней, после этого ему придется получать лечение на дому в течение нескольких недель.

- Вместо того, чтобы сразу нам позвонить, а также вызвать "скорую", классная руководительница еще час держала его в школе. Не оказал помощи и врач медпункта, - рассказывает Артур.

В справке от врача медпункта Веры Андреевой говорится, что она приняла мальчика после случившегося. "Мальчик сел и заплакал, на вопросы не отвечал. Учительница сказала, что его толкнули. Медицинскую помощь не оказала, в журналах не зафиксировала. Классный руководитель торопилась, сказала, что за ребенком не пришли, и она отведет ребенка домой", - написала она.

Артур отмечает, что мальчик, повредивший Алмаза, обижает своих сверстников не в первый раз. Ситуацию обсуждали на родительском комитете класса. Родители поддержали Артура и его отца, отметив в протоколе, что в данном случае учительница и медработник проявили халатность.

По словам директора школы №159 Юлии Семеновой, ребенок получил травму во время игры, разногласий между школьниками не было.

Видео

- На записи видеокамер видно, что они встретились в коридоре, потом один другому дернул руку и тот упал. Ему помогли встать, и он пошел в класс вместе со всеми. В течение всего урока классная руководительница следила за его состоянием и спрашивала, как он себя чувствует. Мальчик начал плакать через 15 минут после начала урока. Тогда учительница его сразу отвела в медпункт. Пока они туда ходили, закончились уроки и за ним пришла бабушка, - рассказала она.