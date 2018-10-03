Анатолий Москвин может выйти на свободу

Мужчина был помещен в психиатрическую лечебницу после того, как в его квартире обнаружили несколько кукол, изготовленных из трупов девочек в возрасте от трех до 12 лет. Об этом третьего октября пишет газета «Известия».

Материал для своих кукол Москвин брал из могил, которые собственноручно раскапывал на местном кладбище. Из тел детей нижегородец делал мумии.

По решению суда Москвина направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Его признали виновным в надругательстве над телами умерших.

Сейчас пришло время рассмотреть вопрос о переводе обвиняемого на амбулаторное лечение. Таким образом, мужчину могут освободить из-под страж прямо в зале суда.