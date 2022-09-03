В Уфимском районе Башкирии два дня подряд из окон на 2 этаже выпадают 2-летние дети

На этот раз малыш выпал из окна 2-го этажа в селе Дмитриевка под Уфой, сообщили в Госкомитете по ЧС Башкирии 3 сентября.

Несмотря на то, что осень вступила в свои права и за окном стало ощутимо прохладней, череда падений детей из окон не прекращается. Еще вчера Mkset сообщал о падении 2-летнего ребенка из окна второго этажа в селе Зубово под Уфой. К счастью малыш остался жив, однако получил ряд травм, с которыми был госпитализирован в детскую республиканскую больницу. Сегодня региональные СМИ со ссылкой на минздрав Башкирии сообщали, что ребенок был прооперирован, у него черепно-мозговая травма и он находится в тяжелом состоянии. Однако вчера же вечером очередной печальный случай произошел в селе Дмитриевка под Уфой. Как и в случае в Зубово из окна на втором этаже выпал двухлетний малыш, который также остался жив, но с травмами был госпитализирован в РДКБ в Уфе. В Госкомитете по ЧС в очередной раз напомнили родителям о том, что открытое окно это источник повышенной опасности и в силах родителей предотвратить страшное.

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