В Уфе 22-летний пьяный дебошир вдребезги разнес автобус и избил женщину-водителя

Вечером 2 сентября в Уфе, а именно в Черниковке произошел инцидент в пассажирском транспорте. Молодой 22-летний мужчина в нетрезвом состоянии начал проявлять недовольство тем, что водитель якобы проехала нужную ему остановку. Решить «проблему» он попробовал весьма своеобразно — разбил дверь автобуса и ударил женщину, которая находилась за рулем автобуса.