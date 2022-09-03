Очевидцы сообщили о пожаре на деревенском кладбище в Абзелиловском районе Башкирии

Очевидцы сообщили о пожаре на деревенском кладбище в Абзелиловском районе Башкирии
Очевидцы сообщили о пожаре на деревенском кладбище в Абзелиловском районе Башкирии
Вчера, 20:27ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Местные жители обеспокоены и тем, что пожар бушует в критической близости от памятника ветеранам Великой Отечественной войны.

В Абзелиловском районе Башкирии в деревне Тепяново, судя по всему, горит трава. Во всяком случае на фото выглядит горение весьма пугающе и впечатляюще, тем временем местные жители обеспокоены тем, что поблизости от кладбища располагается памятник ветеранам Великой Отечественной войны.

Фото:Mkset.ru

Если верить сервису Яндекс.Карты рядом с данным памятником также расположена местная мусульманская религиозная организация деревни.

В пресс-службе МЧС по Башкирии Mkset сообщили, что сегодня в 17:03 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении сухой травы на площади 1,5 га на землях общего назначения СП Равиловский с/с и на кладбище на площади 0,5 га, повреждено несколько деревянных оград могил. Причина пожара – устанавливается.

К счастью пожар потушен силами и средствами МЧС России и добровольной пожарной команды Равиловского с/с, в тушении также участвовали и 20 местных жителей, от администрация СП Равиловский с/с применялся трактор.

Локализация пожара в 17-25, ликвидация открытого горения 17-28. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. пресс-служба МЧС по Башкирии

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы