Очевидцы сообщили о пожаре на деревенском кладбище в Абзелиловском районе Башкирии

В пресс-службе МЧС по Башкирии Mkset сообщили, что сегодня в 17:03 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении сухой травы на площади 1,5 га на землях общего назначения СП Равиловский с/с и на кладбище на площади 0,5 га, повреждено несколько деревянных оград могил. Причина пожара – устанавливается.